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قتيل و 11 جريحا في حادثتين منفصلتين بسيدي بلعباس

2 jours ago Abbes.O
قتيل و 11 جريحا في حادثتين منفصلتين بسيدي بلعباس
شهدت طرقات ولاية سيدي بلعباس سهرة أمس السبت تسجيل حادثي مرور منفصلين أسفرا عن مصرع شخص نظير إصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وذلك بإقليم كل من بلديتي سفيزف شرقا ورأس الماء جنوبا.
وكان الطريق الوطني رقم 95 الرابط بين رأس الماء وقرية تيتن يحيى قد شهد في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت اصطدام عنيف كان قد وقع بين سيارتين سياحيتين ، ما أسفر عن إصابة ستة شبان تراوحت أعمارهم ما بين 30 و 37 سنة قبل أن يتطلب الأمر تدخل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية برأس الماء الذين تكفلوا بتحويل الجرحى إلى مصلحة استعجالات المدينة المذكورة لتلقي العلاج.
وكان الطريق الولائي رقم 98 الرابط بين بلديتي سفيزف والمسيد شرقي سيدي بلعباس قد شهد بعد حوالي 19 دقيقة من الحادث الأول اصطداما عنيفا بين سيارة سياحية وأخرى نفعية ما عجل بإصابة 6 أشخاص (16 و 66 سنة) بجروح وصفت بالمتفاوتة.
وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى وفاة احد المصابين بمجرد إجلائه من قبل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسفيزف إلى استعجالات مستشفى المدينة ، فيما عملت الطواقم الطبية على إسعاف المصابين

Abbes.O

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