قوات الشرطة تقوم بـ 70 عملية شرطة.

في إطار مهامها الرامية إلى الحفاظ على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم نظمت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خلال شهر جانفي المنصرم 70 عملية شرطة واسعة النطاق مست جميع أحياء وشوارع مدينة سيدي بلعباس، العملية سخر لها تعداد بشري ومادي هام، تم خلالها إستهداف البؤر المتوقع أن يتواجد بها الأشخاص المبحوث عنهم من طرف العدالة، كما تهدف إلى محاربة مختلف أشكال العنف والإجرام في الوسط الحضري .

العملية أسفرت على تحويل 72 شخصا من أجل دراسة حالتهم ، أين تبين أن عدد منهم متورطون في عدة قضايا إجرامية حيث تم تقديمهم أمام النيابة أين تم إيداع 21 شخصا منهم الحبس ، كما تم مراقبة وتفتيش 804 مركبة.

شرطة سيدي بلعباس تعمل على مواصلة هذه العمليات بصفة فجائية من أجل دحر الجريمة وتوقيف مرتكبيها وبسط جو من الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين وتمكينهم من تنقلاتهم اليومية في جو آمن خاصة خلال الفترات المسائية والليلية، كما تدعو مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس المواطنين إلى المزيد من التواصل معها عن طريق الإتصال بالأرقام الخضراء المجانية 48-15 و17 للتبليغ عن مختلف الجرائم أو الحوادث التي تقع بمحيطهم ، وهذا من أجل تدخل آني ، مناسب وإحترافي .