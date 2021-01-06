قوات الشرطة توقف 05 أشخاص وتحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج وتوقف مروجيها وتحجز مركبتين.

ألقت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس القبض على خمسة (05) أشخاص تورطوا في الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها، العملية تم على إثرها حجز ما يقارب 02 كلغ من الكيف المعالج كانت موجهة لغرض الترويج بالإضافة إلى مركبتين الأولى من نوع بيجو 504 والثانية من نوع مرسيدس E250، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر عن قضية الحيازة على المخدرات قصد المتاجرة فيها قدموا بموجبه أمام النيابة .

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي بلعباس لمعلومات تفيد بوجود مركبة من نوع مرسيدس E250 على متنها مجموعة من الأشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات لغرض ترويجها ، حيث تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المركبة السالفة الذكر التي كان على متنها شخصين، كما مكنت التحريات من توقيف المركبة الثانية من نوع بيجو 504 التي كان على متنها شخصين آخرين، حيث ضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات كانت موجهة لغرض ترويجها بمدينة سيدي بلعباس هذا كما تمكنت قوات الشرطة من توقيف شريكهم الخامس في ترويج هذه السموم بعد ترصد تحركاته، في حين بلغت كمية المخدرات المحجوزة 1.8 كلغ .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيه