كانت تحضر في ظروف صحية غير مناسبة وبطريقة غير قانونية

قوات الشرطة تحجز أكثر من 110 كلغ من الحلويات التقليدية.

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية معتبرة من الحلويات التقليدية (مادة الشامية) كانت تحضر بطريقة غير قانوية وفي ظروف صحية غير مناسبة من شأنها إلحاق الضرر بصحة المستهلك ، مع ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري وغياب أدنى شروط النظافة والنظافة الصحية ناهيك عن مخالفة قرار غلق المحلات التجارية المختصة في صنع الحلويات التقليدية الصادر عن السلطات المحلية في إطار إجراءات محاربة تفشي وباء كورونا .

حيثيات القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود شخص يقوم بصناعة الحلويات التقليدية بطريقة غير شرعية على مستوى حي الساقية الحمراء، حيث تم التنقل على جناح السرعة إلى عين المكان أين تم ضبط صاحب مخبزة يقوم بصناعة الحلويات التقليدية مخالفا لقرار منع مزاولة بعض الأنشطة التجارية للحد من إنتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى إنعدام النظافة والنظافة الصحية مما يشكل خطرا على صحة المستهلك ، حيث تم على إثر ذلك حجز وإتلاف أكثر من 110 كلغ من مادة الشامية بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص .

هذا وتواصل مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس مهامها الرامية إلى الحفاظ على صحة المستهلك خاصة في هذه المرحلة التي تتميز بتفشي وباء كوفيد 19، كما تدعو جميع المواطنين إلى التواصل معها عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي والأرقام الخضراء المتواجدة في الخدمة من أجل التبليغ عن مثل هذه الممارسات الغير قانونية الماسة بالصحة العامة.