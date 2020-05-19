كانت تعرض للبيع في ظروف غير صحية وموجهة للإستهلاك البشري قوات الشرطة بأمن دائرة تلاغ تحجز أكثر من 03 قناطير من اللحوم الفاسدة
تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة تلاغ من حجز أكثر من 03 قناطير من اللحوم بمختلف أنواعها (بيضاء وحمراء ) كانت تعرض للبيع في ظروف غير صحية ودون إحترام شروط النظافة ومن شأنها إلحاق أضرار بصحة المستهلك وبعد حجزها تم مباشرة إتلافها بالتنسيق مع المصالح البيطرية .
حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد الشرطة بأمن دائرة تلاغ رفقة الفريق البيطري بدوريات مراقبة على مستوى القصابات المتواجدة بوسط مدينة تلاغ ، وبعد مراقبة قصابتين تبين أن صاحبيها كانا يعرضان لحوما غير صالحة للإستهلاك البشري (فاسدة)، حيث تم ضبط كميات متفاوتة من اللحوم الحمراء ( لحم خروف ، لحم العجل، لحم مفروم) بالإضافة إلى لحوم بيضاء ( دجاج ، ديك رومي ، وسمك مجمد) بلغت في مجموعها 03 قناطير و 20 كلغ .
وحفاظا على صحة المواطنين تم الإسراع في عملية إتلاف هذه اللحوم الفاسدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد التاجرين مع مواصلة عملية المراقبة التي تمت مضاعفتها منذ بداية الشهر الفضيل ، حيث تمكنت ذات المصالح من حجز كميات أخرى من اللحوم البيضاء والحمراء وكمية من المواد الغذائية التي كانت تعرض للبيع بطريقة غير قانونية .