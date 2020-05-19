mar. Mai 19th, 2020

كانت تعرض للبيع في ظروف غير صحية وموجهة للإستهلاك البشري قوات الشرطة بأمن دائرة تلاغ تحجز أكثر من 03 قناطير من اللحوم الفاسدة

2 minutes ago Abbes.O

 

        تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة تلاغ من حجز أكثر من 03 قناطير من اللحوم بمختلف أنواعها (بيضاء وحمراء ) كانت تعرض للبيع في ظروف غير صحية ودون إحترام شروط النظافة ومن شأنها إلحاق أضرار بصحة المستهلك       وبعد حجزها  تم مباشرة إتلافها بالتنسيق مع المصالح البيطرية .

     حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد الشرطة بأمن دائرة تلاغ رفقة الفريق البيطري بدوريات مراقبة على مستوى القصابات المتواجدة بوسط مدينة تلاغ ، وبعد مراقبة قصابتين تبين أن صاحبيها كانا يعرضان لحوما غير صالحة للإستهلاك البشري (فاسدة)، حيث تم ضبط كميات متفاوتة من اللحوم الحمراء ( لحم خروف ، لحم العجل، لحم مفروم) بالإضافة إلى لحوم بيضاء ( دجاج ، ديك رومي ، وسمك مجمد) بلغت في مجموعها 03 قناطير و 20 كلغ  .

  وحفاظا على صحة المواطنين تم الإسراع في عملية إتلاف هذه اللحوم الفاسدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد التاجرين مع مواصلة عملية المراقبة التي تمت مضاعفتها منذ بداية الشهر الفضيل ، حيث تمكنت ذات المصالح من حجز كميات أخرى من اللحوم البيضاء والحمراء وكمية من المواد الغذائية التي كانت تعرض للبيع بطريقة غير قانونية .

Abbes.O

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