كان يستعمل طلاسم وتعويذات للإيقاع بضحاياه من النساء

شرطة سيدي بلعباس تضع حدا لمحتال خطير

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من إلقاء القبض على محتال خطير أوقع بمجموعة كبيرة من الضحايا خاصة من النساء عن طريق أساليب وطرق إحتيالية كانت ينتهجها للإيقاع بضحاياه ، حيث راح ضحيته عدة نساء سلبهن حليهن من المعدن الأصفر ومبالغ مالية متفاوتة قبل أن يتم توقيفه من طرف قوات الشرطة.

فصول القضية تعود إلى إستغلال أفراد الشرطة بالأمن الحضري السادس لمعلومات مفادها وجود شخص يقوم بالنصب على ضحاياه بإستعمال طرق إحتيالية على غرار تعويذات وطلاسم والشعوذة ، قبل أن يسلبهن حليهن وأموالهن والإختفاء عن الأنظار.

إحترافية قوات الشرطة مكنتهم من جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات عن المشتبه فيه، مكنتهم من تحديد هويته ويتعلق الأمر بشخص في العقد الرابع من العمر حيث تم وضع خطة محكمة من أجل توقيفه وبفضل حنكة وتجربة قوات الشرطة تم ترصد تحركاته ليتم توقيفه بأحد أحياء مدينة سيدي بلعباس .

التحريات التي بشرها محققوا الشرطة كشفت أن المشتبه فيه كان يقوم بالنصب على ضحاياه خاصة من فئة النساء ، حيث كان يستعمل طلاسم وتعويذات يتمكن من خلالها بسرقة أغراضهن من معدن أصفر ، حلي وأموال في غفلة منهن ، حيث راح ضحيته أكثر من 05 نساء ، كما كشفت التحقيقات أن السالف الذكر كان محل بحث لتورطه في عدة قضايا إجرامية حاصة منها النصب والإحتيال والسرقة وحمل أسلحة بيضاء محظورة .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية النصب والإحتيال قدم بموجبه أمام النيابة .