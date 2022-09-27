لإحصاء العام السادس للسكان والإسكان: تسخير أكثر من 971 عون و 144 مراقب  لانجاح العملية بسيدي بلعباس…بقلم هاشمي لحسن 

الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان: تسخير أكثر من 971 عون و 144 مراقب لانجاح العملية بسيدي بلعباس...بقلم هاشمي لحسن

تحت شعار “نحصي حاضرنا لبناء مستقبلنا”، انطلقت الأحد بولاية سيدي بلعباس على غرار كافة ولايات الوطن عملية الإحصاء السادس للسكان والتي تمتد من 25 سبتمبر الجاري، لتستمرّ إلى غاية 9 أكتوبر القادم.

العملية التي ستجرى ولأول مرة منذ الاستقلال باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية، عرفت تسخير 971 عون إحصاء، 144 مراقب و 42 مكون على مستوى ولاية سيدي بلعباس.

المكلفون بالعملية تم تزويدهم بألواح إلكترونية من أجل جمع البيانات ومعالجتها بدلاً من الاستبيانات الورقية، وهو ما سيسهّل المعلومات وعدم ارتكاب الأخطاء.

وسيشمل الإحصاء العام جمع معلومات ذات طابع اجتماعي و ديموغرافي واقتصادي حول أفراد الأسر الجزائرية، على غرار بيانات الزواج، التنقل، الهجرة، التربية، والتعليم.