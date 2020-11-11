وفاة شخصين واصابة اثنين اخرين اثر حادث مرور

تدخلت الحمايةةالمدنية لولاية سيدي بلعباس فجر هذا اليوم 2020/11/11 من اجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 7 بلدية لمطار بين شاحنة من نوع JMC وسيارة من نوع clio خلف وفاة شخصين في عين المكان يبلغان من العمر

حولي اربعينيات من جنس ذكر واصابة شخصين اخرين بجروح بليغة قدمت لهما الاسعافات الاولية وحولا الى مستشفى سيدي بلعباس البالغين من العمر 76و 36 سنة

اما الجثتين حولتا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بلعباس

سخرت الحماية المدنيةةلهذا التدخل 3 سيارات اسعاف 1 شاحنة اطفاء و15 عون الحماية المدنية بمختلف الرتب

# في التاني السلامة وفي العجلة الندامة#