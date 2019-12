1er Colloque international sur la communication technique avec les personnes, aux besoins spéciaux

Sous le parrainage de M. Wali de Sidi Bel Abbes la faculté des sciences humaines et sociales de l’U.D.L de Sidi Bel Abbès a organisé, en collaboration avec l’Association des ateliers culturels et le laboratoire d’histoire, de la société et du théâtre algérien, le 1er colloque international sur la communication artistique avec les personnes aux besoins spéciaux, sous le thème« Le handicap et les arts », le 19 et 20 novembre, au niveau du campus. A cet important évènement auquel ont été invités des spécialistes d’Egypte et de Norvège.

Ainsi, les spécialistes de la communication, du social et de la culture, vont créer de nouvelles formes d’expressions appropriées, car l’art des personnes handicapées est un puissant ferment de renouvellement du théâtre contemporain et présente un intérêt esthétique majeur. Cette frange de la société, s’est souvent vue privée, aux activités normales et découragé pour une raison ou une autre. C’est alors, qu’il sera nécessaire de parvenir à démentir un préjuge pour traduire que le handicapé peut pratiquer l’art qu’il perçoit le mieux, peut alors ne pas faire du théâtre, mais pouvoir faire de l’art plastique par exemple. Quels que soient les points de vue divergents sur cette catégorie, l’objectif reste le même d’un grand espoir pour un avenir meilleur pour eux, d’aller de l’avant si tous les efforts visant à leur intégration et leur implication, en parvenant à changer le regard du public, en valorisant leurs compétences et en rééquilibrant les rapports sociaux en leur faveur. Cela permet alors de leur donner, un accès à l’art et à la culture. Leur permet d’exprimer un potentiel créatif fort et qui passe presque toujours inaperçu du grand public et des professionnels du social.

Après la cérémonie d’ouverture par président de l’Association des ateliers culturels, Mr Gérivyl , ou a été souligné les efforts engagés, pour réaliser ce colloque dont le but est la création d’interactions avec les personnes aux besoins spéciaux ou cet événement international, se distingue par son objectif prioritaire à long terme, pour contribuer au soutien et l’attention, aux personnes en besoins spéciaux. Ensuite le doyen de la faculté le Dr. Bedaoui Med, souligna que « ce 1er colloque international, sur le handicap et les arts constituait un élément fondamental pour la réalisation de l’interaction et de l’intégration. L’université a un rôle efficace à jouer dans l’émancipation des personnes aux besoins spéciaux, et ce colloque, constitue une étape importante dans la réalisation de nombreux objectifs à court et à long terme ».

L es travaux de la 1ere journée du ont essentiellement été axée par les interventions des facultés des lettres, langues et art sur les techniques de communication des enfants aux besoins spéciaux à travers les arts.

Nous retiendrons du nombre de communiquant le Dr. Mahida Wahiba, sur la question liée au regard vis-à-vis de la catégorie des besoins spéciaux et de l’importance de l’art en tant qu’approche intégrée dans la société. Elle nomma les types de handicap et l’impact de l’art sur chaqu’un d’entre eux, la communication et l’intégration sociale dans le groupe nécessitant une attention et un suivi particuliers, pour réduire, les contraintes. Puis l’invité Norvégien M. Laith Abdel Ghani » a évoqué les dimensions de l’utilisation des arts comme moyen d’expression des personnes handicapées. Et pour développer les capacités, l’expérience scandinave dont il fait référence, révélant l’importance des arts et de leur rôle dans le parrainage avec cette catégorie.

Puis cela fut, l’artiste Egyptienne « Wafaa Al-Hakim » directrice de l’Institut du « soleil » pour les besoins spéciaux, qui a présenté un document intitulé « utilisation des arts pour garantir la frange des personnes ayant des besoins spéciaux », qui est une lecture de l’expérience égyptienne sur ce sujet. Elle a cité le nombre de 13 millions de personnes, ayant divers handicaps liés à la mobilité, mentaux ou autres, et les efforts qui sont engagées pour les intégrer.

La 2ieme, journée, fut destinée aux exposition d’art plastique, en présence de nombres importants d’étudiants, de professeurs et de professionnels..Deux ateliers furent ouvert, le 1er du Pr « Lyes Abderrich » de Norvège, qui se lança dans le jeu dramatique, conçu aux besoins spéciaux grâce à son atelier « la fidélité du sage » suivi par l’expérience égyptienne de l’institut du « soleil ».

En fin de colloque des recommandations ont été faites, pour les éditions futures et la nécessité de concertation entre les facultés des arts et la faculté des sciences humaines et Sociales sur ce sujet.

Par.K.Benkhelouf et Y.Nouaoui