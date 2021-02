203 platanes plantés le long de la pénétrante Ouest dans le cadre d’un programme dénommé « SBA ville de platanes ».

En cette matinée printanière du samedi 30 janvier 2021, une opération de plantation de quelques 203 jeunes platanes a été entamée dans des conditions techniques répondants aux normes de l’environnement qui s’ajoutent à l’embellissement de la ville le long de la pénétrante Ouest de la ville, communément connue sous le nom de route de Mascara, cette louable opération s’étant déroulée avec succès s’inscrit dans le cadre d’un programme très ambitieux, minutieusement étudié et qui prévoit la plantation à outrance d’une espèce très appréciée à SBA pour ses avantages innombrables à savoir le platane d’où, d’ailleurs, le choix de nommer ce programme de « SBA ville des platanes », ceci évidemment sans omettre d’autres espèces nobles. Cette opération qui est pilotée par la très dynamique association « jeunesse volontaire » a connu la collaboration effective de la conservation des forets , et celle de la commune de chef-lieu de wilaya ainsi que la participation de la direction des travaux publics et des bénévoles de différents âges des établissements scolaires , ont participés à cette louables initiatives UNFA , APW , le secteur de L’hydraulique, même si la participation de la direction de l’environnement à été réduite à la présence timide d’un seul agent. Il y a lieu de signaler, néanmoins, l’excès de zèle d’un élu trublion a failli saboter le protocole de lancement de ladite opération programmée initialement à 09h30, voulant entamer la plantation avant l’heure et sans la présence du P. APC qui devra donner le coup d’envoi. Au total donc, ce sont quelques 203 platanes qui furent plantés durant cette matinée et l’opération se poursuivra jusqu’à la fin de la période de repos végétal.

O.Rayan