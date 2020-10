APOCE  et UGCAA  plaident des mesures  de facilité de paiement des factures SONELGAZ au profit du consommateur.

En association, APOCE l’organisation Algérienne de la Protection du Consommateur et son Environnement et UGCAA l’Union Générale des Commerçants et des Artisans Algériens ont tenu au siège de la direction de la sonelgaz une rencontre avec le directeur de wilaya de Sidi Bel Abbés dans le but de trouver ensemble un arrangement qui permettra d’en arriver à un consensus sur le procédé de règlement des factures de consommation d’énergie en gaz et électricité impayées, cumulées depuis le début de la période de confinement de la pandémie du coronavirus COVID 19 à ce jour , un retard qui aboutira à des coupures de cette énergies dans les prochains jours pour défaut de paiement de factures.

Au cours de cette réunion, après un long débat raisonnable, le directeur et la société civile (APOCE – UGCAA) sont parvenus à trouver un terrain d’entente définitive d’ apurement de la dette lorsque la limite de paiement est dépassée, l’abonné peut se rapprocher de l’agence commerciale en vue d’établir un échéancier précis de paiement des arriérés afin d’éviter un pré contentieux pouvant être à la charge du client , parallèlement à cette décision une campagne de sensibilisation touchera l’ensemble du territoire de la wilaya visant le consommateur a soutenir cette louable initiative , une solution susceptible de résoudre le problème.

O.Rayan