Condoléances : Notre confrère Hocine ABERKANE  tire sa révérence

« Inna li allah houa ina ilayhi raji3oun إنا لله وإنا إليه راجعون

Nous venons, d’apprendre la triste nouvelle du décès suite à une maladie chronique de notre ami et confrère « Hocine ABERKANE », journaliste, correspondant d’Ouest Info , très appréciée pour son humilité et sa loyauté envers tout le monde.

La cérémonie funéraire, a lieu en son domicile situé à la cité 276 logements des frères Adnane (le rocher) l’enterrement aura lieu au cimetière de Sidi Bel Abbés aujourd’hui lundi 02 Janvier 2023 , juste après la prière de l’Asr.

La rédaction du journal électronique Echos de Sidi Bel Abbés, très affligés , par cette nouvelle, se joint à la corporation de la presse écrite et audio-visuelle de la wilaya , qui très chagrinée par la perte de ce frère aux qualités exceptionnelles, pour présenter à l’ensemble des membres de sa famille nos sincères condoléances et prions dieu, de donner courage et patience aux membres de sa famille, ces frères et ses collègues. Puisse dieu le recevoir dans son vaste paradis.

La Rédaction