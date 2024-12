Coup de filet de la police judiciaire de Sidi Bel Abbès : Un réseau criminel international spécialisé dans le trafic de drogues et l’émigration clandestine démantelé.

Coup de filet de la police judiciaire de Sidi Bel Abbés : Un réseau criminel international spécialisé dans le trafic de drogues et l’émigration clandestine démantelé.

Dans une opération d’envergure menée cette semaine, les services de la police judiciaire de la wilaya de Sidi Bel Abbés ( BMPJ) ont porté un coup dur à un réseau criminel international hautement organisé. Six individus de nationalité marocaine, membres actifs de cette organisation, ont été interpellés.

Ce réseau était impliqué dans le trafic illicite de drogues à grande échelle, ainsi que dans l’organisation de filières d’immigration clandestine, étendant ses activités au-delà des frontières nationales.

Cette opération, menée à la suite d’une enquête approfondie, a permis aux enquêteurs de mettre au jour les activités criminelles de ce réseau international organisé, liées au trafic et à la contrebande internationale de drogues, et s’étendant jusqu’à l’organisation du trafic de migrants. Les six (06) membres du réseau, de nationalité marocaine, ont été arrêtés et 40 kg de kif traité ont été saisis à bord d’un véhicule touristique.

L’opération a également permis de saisir une somme d’argent estimée à 100 millions de centimes, provenant des produits de l’activité criminelle.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près du tribunal de Sidi Bel Abbés, pour les chefs d’accusation de constitution d’un réseau criminel international organisé spécialisé dans le trafic et la contrebande internationaux de drogues, et d’organisation et de facilitation de l’émigration clandestine en contrepartie d’une somme d’argent. »

O.Rayan

About The Author