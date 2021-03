« Dar Meriem li-errahma » est née : un centre d’accueil et d’hébergement pour les patients cancéreux, nécessiteux et venus d’ailleurs.

La journée du 08 mars 2021 à été une occasion heureuse pour célébrer doublement cet événement d’abord par l’organisation d’une réception à l’honneur des femmes de l’union nationale des femmes algériennes du bureau de SBA et celles de l’association Amel El Yatim ensuite par l’annonce officielle de l’ouverture d’un centre d’accueil et d’hébergement pour les patients atteints de cancer et qui sont sous le protocole thérapeutique au centre anti cancer de SBA (CAC), ce centre nommé « Dar Meriem li el-rrahma »d’une capacité d’accueil de 10 lits, situé à la rue du 8 mars, près du CHU et pas loin du CAC, a été merveilleusement aménagé grâce à la générosité des bienfaiteurs et la participation des deux associations citées précédemment et qui sont très actives sur le terrain. À noter que l’idée a germé bien avant et ce n’est qu’à l’occasion de ce 8 mars que la décision fût prise par ces femmes courageuses et bénévoles pour son inauguration, et nous étions heureux d’être conviés à cette réception et cette mise en service pour laquelle nous avons jugé nécessaire de réaliser un enregistrement vidéo « explicatif » dans l’intérêt général et dans le but d’informer et d’aviser. Bonne fête à vous mesdames, mesdemoiselles et merci aux bienfaiteurs et aux deux associations pour ce bijou qui vient, à point nommé, combler le déficit constaté en matière d’hébergement des malades nécessiteux venus d’horizons lointains.

H.Fouad