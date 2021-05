Engagement solennel du wali envers les belabésiens .

Une réception a été organisée, à l’occasion de Aid el fitr 2021, au siège de la wilaya de SBA.

Le chef de l’exécutif, Mr Limani Mustapha, s’est exprimé devant ses invités lors de la réception organisée à l’occasion de Aid el fitr, au siège de la wilaya, sur l’imminence du relancement du programme de développement de la wilaya de SBA et de certains projets gelés incluant plusieurs secteurs notamment celui de l’hydraulique. Par la même occasion, le wali a tenu à informer l’assistance sur la décision des pouvoirs publics de prendre en charge les doléances des citoyens en ce qui concerne l’habitat, l’éclairage public, l’état des voiries, l’alimentation en eau potable, les espaces verts, de détente et de villégiature, la salubrité́ publique et l’équipe phare de football à savoir l’USMBA. Néanmoins, le wali a tenu à solliciter l’aide et la contribution de tout à chacun afin de réussir ce programme de développement multi sectoriel, pour l’intérêt général et celui de la wilaya tout en annonçant aux citoyens que la problématique du lac sera prise en charge totalement d’ailleurs il sera la priorité́ no 1 des pouvoir publics Au cours de cette cérémonie le chef de l’exécutif en plein impartialité́ et en toute conscience a pris un engagement solennel de veiller à la réhabilitation du lac Sidi Mohamed Benali exhortant les directeurs d’exécutifs de mettre en exergue la nouvelle stratégie de remise en état du lac de trouver une solution définitive afin de répondre aux besoins de la population bélabésienne.

Rayan