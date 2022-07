Hocine Sara l’ambassadrice de la citoyenneté.

La fierté de Sara.

Hocine Sara a toujours donné de son temps dans les actions du bénévolat , sans contre partie , elle a toujours répondu présente au service de sa ville natale depuis son jeune âge 8 ans a contribué à de multiples actions humanitaires, tout au long de son parcours de citoyenne fidèle se révèle et s’exprime à travers un engagement continu visant plusieurs actions notamment dans les secteurs de l’environnement, la culture, l’information , la sensibilisation et la communication , milieu associatif, jusqu’ à aujourd’hui elle vient de décrocher son BAC avec une Moyenne de 14.98 cela signifie que son engagement et le temps qu’elle a consacré parfois en jonglant entre études et son dévouement au service de la ville , mérite une reconnaissance de “fidèle citoyenne “