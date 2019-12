Journée « Portes ouvertes » sur les risques des maladies professionnelles.

Dans le but de promouvoir la culture de la sécurité et de santé au travail, l’agence de Sidi Bel Abbès de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) a abrité au cours de la journée du 19 Novembre, au niveau de son agence principale sise à l’avenue Aissat Idir, une journée portes ouvertes ayant pour thème «Les maladies professionnelles, l’affaire de tous», avec pour objectif à faire connaître aux concernés parmi les employeurs et les travailleurs, les maladies professionnelles et les moyens de s’en prémunir tout en mettant en valeur le rôle mené par les services de la CNAS pour la prise en charge des travailleurs assurés sociaux et la contribution à la promotion de la prévention. La dite manifestation a été honorée par la présence du S.G de la wilaya. Organisées, dans le but de «promouvoir la culture de sécurité et la santé dans le monde du travail», ces portes ouvertes de la C.N.A.S sont bénéfiques dans ce domaine par l’économie substantielle des ressources qu’elle peut générer mais surtout pour ses retombées positives évidentes sur la santé des travailleurs en comparaison avec une politique basée uniquement sur la réparation. Ainsi les animateurs de la C.N.A.S, chacun en ce qui le concerne, abordaient les différents sujets de sensibilisation et d’information au « monde du travail » de la wilaya, présentant les questions relatives à des thématiques liées à l’hygiène, la sécurité, la médecine du travail, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui doivent être instaurés nécessairement, au sein de tout lieu de travail, assurant de la sorte le bien-être aux travailleurs. En outre, nous retiendrons que les objectifs assignés à cette journée, consistent à faire connaître les maladies professionnelles et mettre en relief aussi, les efforts de la C.N.A.S visant à réduire le nombre de déclarations liées à la réparation. Pour cela, il a été procédé à la diffusion de documents d’information et de sensibilisation, la distribution de dépliants, d’affiches, de guides, de brochures et de bulletins pour leur utilisation en milieu de travail. Parallèlement, à cela, cette opportunité intervient aussi pour expliquer aux citoyens-visiteurs sur les différentes missions de l’agence C.N.A.S, qu’elle traite de manière soutenue et dans tous ses aspects et aussi à l’effet de permettre de mieux connaitre ces pathologies professionnelles qui occupent une place prépondérante dans le système de la protection sociale, au sein de l’entreprise et l’amélioration des conditions de travail en milieu professionnel, pour s’en défendre. De par la sensibilisation du beau monde invité pour une meilleure sensibilisation, l’on compte assurer aux travailleurs un travail sûr, salubre et décent, tout en faisant respecter aux uns et aux autres, les mesures et moyens de sécurité, toujours avec l’objectif de parvenir à réduire la facture des dépenses et de trouver un équilibre financier. L’un des animateurs, précisera, que des sorties sont effectuées régulièrement sur le terrain, visant à évaluer les dysfonctionnements et des insuffisances afférents aux systèmes de prévention et mettre l’accent sur l’organisation des lieux de travail, comme levier de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, surtout que la plupart des entreprises accusent des manquements, parfois ahurissant, en matière d’organisation liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels qui font peser sur les salariés la menace d’une altération de leur santé, se traduisant, par une maladie ou un accident de travail. Ces portes-ouvertes sont indispensables pour la vulgarisation de la législation et de la réglementation nationale en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

Par . K.Benkhelouf et Y.Nouaou