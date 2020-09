La chambre de l’artisanat organise la 5 ème cession de la formation Energie solaire photovoltaïque

La chambre de l’artisanat de la wilaya de Sidi Bel Abbés en partenariat avec le groupe ادائ مشروعك » » de la wilaya d’Oum Bouaghi a lancé la 5 ème cession de la formation Energie solaire photovoltaïque dimensionnement installation et maintenance qui se déroule le 7 au 10 septembre 2020 cette formation destinée aux jeunes universitaires, stagiaires de la formation professionnelle et à toute personne désirant apprendre le métier selon les déclarations de Mr Madouri professeur de l’université de Tlemcen. Cette formation de courte durée repose essentiellement sur des cours théoriques, pratiques qui permettent à l’apprenant de tout savoir sur les généralités des énergies renouvelables, d’avoir au préalable des connaissances sur l’électricité, pour mieux connaitre et comprendre le fonctionnement et principe du kit complet solaire photovoltaïque .

L’objectif du projet de cette formation sert à renforcer l’employabilité des jeunes et des femmes à travers la professionnalisation dans les différents secteurs et de favoriser la promotion des petites et moyennes entreprises dans les filières vertes à fort potentiel dont principalement l’énergie solaire photovoltaïque, dans la mise en œuvre du programme national de croissance socio-économique. Les participant recevront des attestations de formation.

O.Rayan