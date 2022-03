La conservation des forêts  de Sidi Bel Abbes célèbre la journée mondiale de l’arbre.

Aujourd’hui 21 Mars est la journée mondiale de l’arbre, une célébration déclarée pour protéger les forêts et les zones boisées. La journée veut aussi être un rappel de l’importance des arbres pour la vie, puisqu’ils sont une source de purification de l’air et fournissent des matériaux et des fruits aux humains. Connue par son massif forestier, de nombreuses opérations de reboisement ont touché l’ensemble du territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbes cet événement sera marqué par la mise en terre plus de 50.000 plants, après le passage des dernières averses ; cette première journée ensoleillée montre bien l’adhésion de toutes les couches de la société à la préservation du patrimoine forestier et sa régénération après les incendies». Cette fois ci la conservation des forêts de la wilaya a retenue dans son programme l’espace vert d’Oued Sarno situé au niveau de la station de transmission de la radio RTA pour abriter les festivités de célébration de cette journée mondiale de l’arbre qui coïncide chaque année avec de début du printemps à savoir le 21 mars.

Plusieurs stands d’associations environnementales ainsi du secteur d’exécutif (environnement, tourisme, et DAS) ont été installés pour de nombreuses présentations au wali et la délégation civile et militaire qui l’accompagnait.

L’occasion a été pour les autorités locales (des corps ceux de ANP- Gendarmerie, douane, police, protection civile), notamment le wali et la P/A.P.W de marquer leur passage avec la plantation de plus de 2500 plants de différentes espèces en signe de marquer cette journée de reboisement devant s’ajouter au massif forestier de la wilaya étalé sur une superficie de 205000 hectares dont 92% de pin d’Alep.

O.Rayan