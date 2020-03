L’A.N.G.E.M  s’implique dans l’économie verte.

Dans le cadre de la promotion des jeunes et des femmes dans l’économie verte L’Agence Nationale de Gestion du microcrédit (A.N.G.E.M) partenaire incontournable du développement économique environnemental s’intéresse de profiter de l’implantation sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbés des structures de ses dispositifs pour informer, vulgariser et orienter les jeunes , les femmes vers les métiers de l’économie verte .

Dans ce contexte, Une journée d’information et de sensibilisation a été organisée le 27 février 2020 par la maison de l’environnement au profit des accompagnateurs de daïras de l’A.N.G.E.M, visant à parfaire leur connaissance dans le domaine de l’environnement notamment dans le développement durable, les énergies renouvelables, l’économie verte et l’économie circulaire une telle information sensibilise à encourager le développement de filières verte innovante et à forte valeur ajouté et aussi à financer les projets relatifs aux métiers liés à l’économie verte tels que, le recyclage et la transformation des déchets , l’agriculture, l’élevage, la pèche, l’artisanat, et le B.T.P .

cette journée a été animée par Ouired Abbes assisté par les responsables de la maison de l’environnement s’est achevée par des débats qui s’articulent sur les orientations et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets .

O.RAYAN