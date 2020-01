La police de Sidi Bel Abbés lutte contre le marché informel

Lors d’une opérations de contrôle au point fixe de la ville, plus précisément vers la sortie EST ( route d’Oran ) de la ville les éléments de sûreté de wilaya ont , intercepté un camion frigorifique ne répondant aucunement au règles d’hygiène et de conservation transportait plus de 190 Kg de viande de volaille ainsi que 30 Kg de viscères de poulet qui présentaient des signes de décomposition et dégageaient une odeur fétide prêtes à la commercialisation dans le tissu urbain de la ville.

Afin d’écarter le doute, les analyses exécutées par les services vétérinaires de la commune de Sidi Bel Abbés confirment le constat des services de police , et, ont immédiatement procédé à l’incinération de la marchandise saisie sur ordre du parquet, après examen du dossier judiciaire présenté par les enquêteurs auprès du tribunal pour citation directe de convoquer les auteurs de l’infraction devant la justice .

O.Rayan