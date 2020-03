La police de Sidi Bel Abbés présente son bilan d’activité 2019.

.Comme chaque année la sûreté de wilaya de Sidi-Bel-Abbés dresse son bilan annuel d’activité, concernant l’exercice 2019 c’est le nouveau placé de sûreté en l’occurrence Mr Bouchnab Abderrahmane, a animé dans l’après midi du 09 Mars 2020 le point de presse en présence des officiers chefs de services.

Dans ce contexte la police judiciaire a eu à traiter 3882 affaires relatives aux délits criminels mettant en cause 4541 individus dont 1135 mis en détention préventive pour une totalité de 2921 victimes. Concernant les affaires liées aux crimes et délits l’état de situation a traité 1224 affairés impliquant 1566 individus en termes de 152 mis en cause placés sous mandat de dépôt et 380 autres ont fait objet de citation directe suivant le tableau comparatif détaillé ;

Concernant les crimes et délits contre les biens et personnes soit 1159

affaires enregistrées comprenant 871 personnes interpellées dont 251 mis en cause placés en détention provisoire.

La brigade de lutte contre la drogue a durant l’exercice 2019 traités 460 dossiers relatifs aux différentes opérations réalisant plusieurs saisies soit 41,546 kg de kif traité, 0,738 gr de cocaïne, 110526 comprimés et 37 flacons hallucinogènes faisant état de 672 mis en cause dont 372 incarcérés.

La criminalité économique et financière a présentée un tableau comparatif 2018/2019 qui constitue des infractions énumérées a noté 278 affaires au cours de l’année 2019 faisant résulter un montant de 505.230.076,75 Da impliquant 386 individus dont 79 mis en cause placés en détention ; le nombre d’affaires a augmenté de 54 par rapport à l’année précédente.

La brigade de lutte contre la Cyber criminalité a enregistré 74 affaires appréhendant 76 individus dont deux ont été placés en détention provisoire. En outre l’atteinte aux personnes morale a atteint un nombre total de 108 affaires.

Dans le cadre des opérations de saisi 36659 unités de boissons de différentes qualités ont été confisquées dont 15307 Unités de boissons alcoolisées

La police a également mené 627 opérations de contrôle et traité au cours de l’année 2019 14257 cas d’où le fichier a fait ressortir 1093 individus impliqués dans des affaires criminelles, 566 autres font l’objet de recherche ; 197 personnes recherchées pour port d’armes blanches, 243 narcotrafiquants, et 79 autres sont des receleurs de produits psychotropes.

Les opérations de maintient d’ordre public ont traité plus de 1508 affaires relatives au commerce informel, aux infractions liées à l’urbanisme et l’environnement.

Les accidents de circulation sont au nombre de 363 causant le décès de 16 personnes et de 417 blessés.

La sûreté fidèle à ses principes d’entraide a effectué des opérations caritatives avec des visites auprès des malades et enfants malades, des personnes âgées, des handicapés d’autres actions d’aides sociales (D.A.S.) et de sensibilisation avec l’association de la prévention routière auprès des établissements scolaires et les points de contrôle sur l’ensemble du territoire de la wilaya.

O.Rayan