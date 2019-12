La police de Sidi Bel Abbés s’implique au programme National de reboisement (P.N.R) 

En vue de préserver et promouvoir notre environnement, la conservation des forets chargée du programme national de reboisement (P.N.R) qui s’étalera jusqu’au 21 mars 2020 a prévu dans son plan d’action un quota de 1 million de plants de différentes espèces seront mis en terre a travers plusieurs sites répartis sur l’ensemble du territoire de la wilaya.

Dans ce sens une importante opération de reboisement vient d’être lancée ce matin du 21 décembre 2019 au niveau du cimetière de Sidi Bel Abbes par la conservation des forets en parfaite collaboration avec la sûreté de wilaya e Sidi Bel Abbes ;cette campagne s’inscrit dans le cadre des objectifs du programme national de reboisement et du développement durable placé sous le slogan « Un arbre pour chaque citoyen » plus de 5OO arbustes d’espèces identique au cyprès ont été reboisé le long de la nouvelle clôture du nouveau cimetière , par les élèves stagiaires de l’école Tayebi Mohamed accompagnés par le personnel de la S.W , ainsi que d’autres participants venus en appui coopérer à cette force articulée par l’exécution qui passe de la parole à l’acte installant en émergence un climat jovial plein d’ambiance dans l’espoir de valoriser notre environnement et à sa préservation ; à cette journée importante de reboisement qui s’inscrit dans le programme de la végétalisation de nos cimetières et la création des espaces verts, de son coté, le président de l’ A.P.C satisfait n’a pas manqué d’attirer l’attention aux organisateurs de cette opération « qu’Il faudrait reprogrammer d’autres actions de grande envergure , créer à cette commune une aire d’espace vert aux familles.» tout en saluant les participants satisfaits d’avoir accompli leur devoir envers nos morts.

Selon les statistiques de reboisement à l’échelle nationale, la wilaya de Sidi Bel Abbes classée première à l’échelle nationale a atteint un premier objectif de 224.800 plants mis en terre depuis le 25 octobre 2019 à ce jour.

O.Rayan