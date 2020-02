La R.N 95 a été le théâtre d’un accident mortel.   Deux morts et un blessé grave .  

Une collision en plein fouet s’est produite cet après midi du 1er février 2020 sur la route nationale (R.N 95) dans la commune de Sidi Khaled entre un camion et un véhicule léger a fait état de deux morts âgés respectivement de 26 et 37 ans et un blessé grave lequel a été évacué par les éléments de la protection civile aux urgences du C.H.U Hassani Abdelkader.

Selon le communiqué de la protection civile les 3 victimes occupaient le véhicule léger 208 de marque Peugeot.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes du drame.

O.Rayan