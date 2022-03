L’Algérie se lance pour une vision pour la Finance Numérique Equitable.

La date du 15 mars de chaque année est la journée internationale consacrée spécialement aux droits des consommateurs cette année 2022 a été placée sous le thème la « finance numérique équitable » pour sa part la direction du commerce de la wilaya de Sidi Bel Abbes qui célèbre la mobilisation mémorable a profité de réunir ses partenaires au centre culturel Kateb Yassine tels que La Sonelgaz, Algérie Télécom, la Banque Extérieure d’Algérie, la BADR, le C.P.A. Golf Bank Algérie ainsi que l’association de la protection du consommateur (APOCE) et les représentants des commerçants installant leurs stands en vue de présenter le nouveau mécanisme inclusif , sûr, et durable à travers la communication de faire connaître les différents droits aux acheteurs vulnérables qui peuvent aisément accéder à des services financiers numériques à la fois fiables et abordables .

Pour faire face aux risques , l’organisation algérienne de la protection du consommateur et son environnement (APOCE) bureau de wilaya de Sidi Bel Abbes n’a pas manqué de souligner aux visiteurs sur le rôle des législateurs , ainsi que les organes chargés de l’application des règlementations , les prestataires et les parties prenantes de la société civile doivent travailler ensemble dans le but de résoudre les problèmes communs ,afin de créer un marché équitable, sûr et durable pour lutter contre la fraude et l’escroquerie.

O.Rayan