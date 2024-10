Le fléau de l’incivisme à Sidi Bel Abbés gangrène notre espace public.

« Inauguré en 2017, le tramway de Sidi Bel Abbès promettait de moderniser les transports en commun de la ville. Malheureusement, des actes d’incivisme récurrents viennent ternir ce tableau. Effectivement le constat enregistré aujourd’hui sur place par les représentants de l’APOCE est alarmant , la dégradation de l’environnement est visible à l’oeil nu au niveau des espaces publics, notamment autour de la nouvelle gare ferroviaire, sont régulièrement vandalisés. Bancs publics souillés, dégradations diverses : ces actes témoignent d’un manque de respect flagrant pour notre cadre de vie. La situation est particulièrement préoccupante aux abords des stations de tramway, où des individus en état d’ébriété commettent souvent ces actes nocturnes qui touchent notre ville ..

L’incivisme s’invite également à l’intérieur des transports en commun, aggravant le problème. Ces comportements répétés freinent notre développement local et nuisent à la qualité de vie de tous. »

Mais l’incivisme ne s’arrête pas là. À l’intérieur même des transports en commun, la situation est tout aussi préoccupante. Des témoins rapportent avoir découvert des vomissements dans la rame de tramway numéro 103, témoignant d’un manque total de respect pour les autres usagers.Ces actes, certes isolés, révèlent un problème plus profond : un sentiment d’impunité qui pousse certains individus à ne plus considérer l’espace public comme un bien commun. Il est urgent de réagir face à cette situation et de mettre en place des mesures pour lutter contre l’incivisme.