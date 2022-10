Le wali de Sidi Bel Abbes au chevet de l’investissement Agricole.

Connue par sa vocation agricole ,Sidi Bel Abbes a un rôle très important à jouer dans la croissance économique locale , ce point fort nécessite pour l’essentiel de nouvelles démarches dans le secteur de l’agriculture , l’élevage, la pèche constituent un pole de création de l’emploi dans zones rurales.

Le chef de l’exécutif a dans son agenda programmé la visite de l’unité de production de sucre située dans la daïra de Sfisef , à son arrivée sur les lieux accompagnée du P.APW et de la délégation qui l’accompagnait Mr Chibani Samir a exprimé son étonnement d’apprendre que cette unité d’une superficie de 8229,36 m2 transformée en aire à usage exclusive de stockage. un contrat renouvelable conclu entre EPE DICOPA .SPE (unité de commercialisation et entreposage de l’entreprise de distribution et de conditionnement des produits alimentaires) et la SARL,SCIPP OUEST représentée par Mr C.C.

A cet égard dans sa déclaration le chef de l’exécutif a souligné la nécessité d’exploiter tous les locaux existants capacités, notamment en ce qui concerne l’industrie manufacturière, d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement en matière de production afin de répondre aux besoins nationaux, en particulier les produits agricoles stratégiques. Et ressuscité conformément à la stratégie adoptée par les hautes autorités du pays, qui vise à ressusciter les différentes institutions, en ce sens ,le chef de l’exécutif a invité le bénéficiaire de ménager ses efforts pour réinitialiser l’usine à sa vocation productive agricole industrielle initiale qui permet de concrétiser la croissance économique promouvoir l’emploi . Dans ce contexte, Mr Chibani Samir en présence des directeurs des secteurs agricole et industriel, a souligné la plus haute priorité accordée aux populations agricoles orientées vers le transfert alimentaire, appelant les responsables en charge du secteur dans l’Etat à augmenter la taille de la zone allouée à la production de la prochaine saison, compte tenu des défis émergents au niveau international et répondre aux besoins du marché national.

Le deuxième point de visite , la délégation s’est rendue dans la commune de Tenira, où il a visité l’exploitation arboriculture Al-Ashbi pour les arbres fruitiers et a reçu, à la même occasion, des explications adéquates sur ce projet d’investissement envisagé, profitant de cette occasion pour réaffirmer la l’importance d’étendre les superficies d’arbres fruitiers pour améliorer et augmenter la consommation en plus de diversifier la production locale de fruits et de l’approvisionner sur le marché local ainsi que le national, et cette division agricole contribuera également à créer un pôle pour la production de les matières agricoles et le développement des industries alimentaires, qui permettront la création de richesses et d’emplois dans de nombreuses régions, et à partir de là, répondre aux besoins locaux et aller vers les marchés nationaux et même étrangers lorsqu’il atteindra La production atteindra son apogée, dans les années à venir, en travaillant au développement de cette division vitale et en y augmentant les investissements, et en stimulant la création de fermes productives pour ce type de cultures agricoles de grande importance économique, en particulier les arbres fruitiers adaptés aux zones sèches.

Dans le même cadre, le Wali a visité l’unité de production de champignons de l’investisseur Bendida, située dans la commune d’Amarna, où il a inspecté les différentes étapes et techniques qui caractérisent cet investisseur, étant donné que ce produit représenté dans les champignons nécessite un niveau de contrôle et d’expertise pour assurer la qualité et la productivité requises.

Dans le sillage de cette sortie le chef de l’exécutif s’est rendu à la ferme agricole « Haqq » pour l’élevage de vaches laitières dans la commune de Tabia, arrondissement de Sidi Ali Ben Youb, considérée comme basin laitier qui a des capacités importantes dans le domaine de la production et de la commercialisation des lait naturel et ses dérivés. Prenant connaissance des difficultés que confronte l’exploitant , le wali a saisi les responsables de l’investissement sur la nécessité de fournir régulièrement du lait

Dans la continuité de son programme de visite dans la commune de Tabia, le chef de l’exécutif a visité les différentes installations et moyens dont dispose l’investisseur agricole KTM spécialisé dans la production de vignes et de raisins secs, et ce avant de se diriger vers la commune de Boukhanéfis , où les volailles l’unité d’élevage du complexe public « MOST AVI » a été visitée.

O.Rayan