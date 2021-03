Les eaux usées inexploitées déversent sur les terre agricoles. A qui incombe la responsabilité

Les propriétaires des trois fermes agricoles situées entre les communes, de Tilmouni, les Amarnas , Beloualadi (Bouaiche) ne savent plus à quel saint se vouer. Depuis plus de cinq années le projet d’exécution de rejet des eaux usées est en arrêt pour des motifs inconnus entre temps les terres agricoles sont inondées par ces déchets , telle se présente la situation spectaculaire de débordement qui agresse ces parcelles de terre agricoles polluent notre environnement et sont aussi facteurs d’une menace sanitaire des populations environnante cette véritable lagune d’eaux usées dégage une odeur nauséabonde prolifèrent des moustiques, provoque la fertilité des terres agricoles, contamine les puits environnants, même jusqu’à accéder la nappe phréatique .

Face à ce regard affligeant la situation écologique ne cesse de s’empirer de jour en jour, et n’en demeure pas se résoudre dans l’immédiat, sachant qu’aucun effort n’est fourni par les responsables concernés afin d’éviter le pire de cette véritable catastrophe résultant de la bêtise humaine et beaucoup plus de l’inconscience.

Ceci étant, il semblerait que l’ancienne canalisation a été endommagée suite à son obstruction par les déchets des abattages clandestins des volailles dans ce périmètre

O.Rayan