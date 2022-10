Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale et arabe de l’habitat qui se tient le 1er octobre de chaque année sous le slogan “ l’évolution de la pensée sociétale, les composantes de l’habitat contemporain” cette manifestation constitue l’occasion au chef de l’exécutif de s’informer avec soin de la situation et de l’état d’avancement des projets de logement tous types confondus. A ce propos le wali a mis l’accent sur l’importance d’assurer un logement convenable au citoyen , avec une qualité meilleure tout en respectant le taux d’occupation du logement T.O.L qui est à 4,5%, les délais de réalisation en tenant compte des points essentiels qui se focalisent fondamentalement sur la planification urbaine , le facteur d’environnement , économique, d’offre de service et de divertissement et ceci, dans le but d’améliorer le cadre de vie du citoyen dans le domaine de l’habitat. Dans sa déclaration , mr Chibani Samir a souligné l’importance de cette journée en vue de développer les approches à la lumière des nouveaux enjeux environnementaux et des défis actuels d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de pollution tout en répondant aux besoins des citoyens.

O.Rayan