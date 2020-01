Mort d’un quinquagénaire  bloqué dans un ascenseur à la cité WIAM.

Les éléments de la protection civile de sidi bel Abbes ont intervenu dans l’après midi du 07 Janvier 2020 au niveau de la cité 345 logements WIAM dans le but de secourir les occupants d’un ascenseur en panne au 6ème étage.

Pour ce genre d’intervention une procédure opérationnelle a été mise en œuvre pour s’assurer de l’état des personnes à l’intérieur afin de maitriser le déroulement de l’opération qui a nécessité la mobilisation de 25 pompiers de différents grades plus 2 ambulances , et 2 camions échelles parmi les occupants se trouvaient trois enfants âgés respectivement entre 10 et 13 ans ainsi qu’un quinquagénaire coincés durant plusieurs heures dans la cage de métal ont été miraculeusement sauvés quant au dernier aux initiales B.H a malheureusement été retrouvé mort.

Une enquête a été ouverte par les sevices de police .

O.Rayan