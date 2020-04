Président Tebboune : l’Algérie a été la première à prendre les mesures contre le coronavirus

ALGER- Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi, que l’Algérie avait été la première à prendre les mesures nécessaires face au nouveau Coronavirus.

Concernant les décisions prises face à cette pandémie, le Président Tebboune a déclaré, dans une rencontre avec des médias nationaux, « nous avons été les premiers à réagir, et ce, avant même les pays européens »,

citant à ce propos « la fermeture des écoles, des lycées, des universités voire même les stades » en tant que mesure préventive.

A ceux qui disent que l’Algérie a tardé à prendre des mesures préventives contre l’épidémie, le Président de la République a rappelé que les décisions prises dès le recensement du premier cas de coronavirus,

introduit par un ressortissant étranger. « Nous avons été les premiers à effectuer des contrôles aux niveaux des aéroports et des ports et à rapatrier nos ressortissants, notamment de Wuhan (Chine), et à les placer

en quarantaine », a-t-il soutenu à ce propos.

Et d’ajouter que ces allégations procèdent d’une « virulente attaque » contre l’Algérie, évoquant « des parties qui ne digèrent toujours pas la stabilité dont jouit notre pays ».

Par ailleurs, le Président de la République a affirmé que « l’Algérie n’a rien à cacher » concernant cette épidémie.