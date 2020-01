Quatrième cession  ordinaire (A.P.W)  de Sidi Bel Abbés  consacrée à l’examen  des projets.   L’Environnement avant tout

La quatrième cession ordinaire de l’assemblée populaire de la wilaya (A.P.W) de Sidi Bel Abbes tenue le 08 et 09 Janvier à la salle de délibération en présence du wali , des directeurs d’exécutifs, des chefs de daïra, des élus locaux pour examen et étude des dossiers des secteurs importants portant les projets consistants et les réalisations à l’exemple des secteurs de la santé, l’agriculture, de l’environnement , le tourisme, l’industrie et les mines , les énergies et la pèche.

Durant ces deux journées , chacun des directeurs d’exécutifs a présenté devant les commissions son bilan, sur les projets achevés ou en cours de réalisation, dans ce contexte nous avons retenu le secteur des énergies a cité dans son rapport les contraintes et difficultés techniques rencontrées lors des opérations de raccordement au gaz naturel ; au chapitre des énergies renouvelables Sidi Bel Abbes inscrite au programme national 01/2018 en matière de production (électricité) , photovoltaïque plusieurs écoles ont déjà bénéficié de ce programme ,cette programme touchera l’ensemble des établissements scolaires , au même titre une étude d’installation de panneaux solaires photovoltaïques a été lancée au niveau des mosquées .

La présentation du bilan des activités du directeur de l’environnement était nécessaire dans le but d’attirer l’attention des élus sur la nouvelle politique environnementale du pays de sa stratégie devenu enjeux écologique certes mais aussi économique dans le développement durable ce passage obligé de l’économie linéaire vers l’économie circulaire, propose en effet de transformer les déchets en matière première réutilisée. En d’autres termes ne plus créer de résidus , a cité que le projet de réalisation du centre de tri en cours d’achèvement soulagera cette surcharge des déchets encombrants au niveau du casier, dans son intervention le directeur à ajouté qu’un de réalisation d’un incinérateur serait opérationnel dans les délais prévus .

En conclusion le directeur d’exécutif de ce secteur propose aux responsables à encourager les porteurs de projets de croissance (PMI –PME ) , placer des indicateurs environnementaux sur la gestion du tri sélectif tels que le plastique et les déchets inertes et autres.

Par ailleurs un appel de proposition pour la réalisation d’un grand centre commercial moderne sur une superficie dépassant les 9.500 m2. Situé à la cité Sakia Hamra ex faubourg Thiers .

Le deuxième point concerne la modification de l’étude du projet de la trémie implantée à l’EST du tissu urbain reliant le rond point de la cité Dubaï à Sidi Djilali.

En terme de cette 4 ème cession plénière ordinaire le wali a lancé un appel à tous les responsables et les élus à tous les niveaux de redoubler d’efforts pour concrétiser la réalisation des projets en souffrance et d’obtenir de meilleurs résultats qui contribueront à l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

O.Rayan