Saisie de 25 tonnes de matière première entrant dans la fabrication de glaces impropres à la consommation.

Devant la spéculation, la fraude et le non-respect des consignes de la réglementation par les commerçants indélicats, en cette conjoncture sanitaire traversée par le pays,

les services de la Direction du commerce de la wilaya de Sidi Bel Abbés sont décidés à sévir pour assurer la protection des consommateurs , suite à une opération de contrôle menée par les éléments de la répression des fraudes au niveau de l’unité de production de glaces activant dans le territoire de la wilaya , ont procédé à la saisie et la destruction de 25 tonnes de produits de matière première entrant dans la fabrication de glaces , il s’agit de plus de 22 tonnes d’huiles végétales, hydrogènes , de 850 Kg de sirop de différents goûts, et de 2 tonnes de poudre dextrose impropres à la consommation dépassant les délais de péremption , qui présentent aussi de défaut d’étiquetage .

La dite quantité a été détruite au niveau du centre d’enfouissement technique (C.E.T. ) de Sidi Bel Abbés.

Quant aux infractions commises, consignées sur le procès verbal de constat ont été citées,

Le non respect de l’obligation de la conformité des produits , négligence de l’information au consommateur ( défaut d’étiquetage) .

En ce sens une poursuite judiciaire ainsi que des mesures administratives seront prises à l’encontre de l’opérateur.

O.Rayan

.