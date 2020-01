Sidi Bel Abbés accuse un retard sur la réalisation des logements .

Les trois chantiers de construction de 244 logements (L.P.A) logements promotionnel aide implantés sur la rocade nord du tissu urbain de la ville de Sidi Bel Abbés répartis sur trois quotas 1OO, 72 et 72 logements accusent un arrêt depuis maintenant plusieurs années, selon les informations il s’agit d’une interruption qui a trop durée découle probablement d’une confusion à la fois administrative et technique entre les 3 entreprises bénéficiaires du projet et le maître de l’ouvrage.

Sur la base de l’analyse des trois chantiers abandonnés et du taux d’avancement physique interrompu au niveau des fondations , le maître de l’ouvrage a finalement pris la décision afin d’ aboutir a des solutions qui permettent de rattraper le retard causé ,et de relancer l’opération conformément aux règles de l’urbanisme ; en ce sens deux mises en demeure ont été adressées aux entreprises Z et H de reprendre les travaux selon le planning défini entre les deux parties ; quant au troisième projet attribué à l’entreprise B, le maître de l’ouvrage s’est engagé de poursuivre l’entreprise par voie judiciaire pour lui permettre de récupérer le terrain et d’entamer la procédure de résiliation à tord.

selon certaines sources le programme de réalisation de logement au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbés accuse un retard sur les délais prévus à l’exemple des 1221 logements de différents types implantés à la daïra RAS AL MA depuis 2006.

O.Rayan