Sidi Bel Abbes compte ses morts حادث مرور مميت

Sidi Bel Abbes compte ses morts

Après le drame de l’accident de ce matin un deuxième désastre a eu lieu cet après-midi sur l’autoroute Est-Ouest causant la mort d’un passager.

حادث مرور مميت

تدخلت الوحدة الثانوية سيدي علي بوسيدي مدعومة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسيدي بلعباس مساء اليوم على الساعة 18و 08 د من أجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين سيدي بلعباس و تلمسان إقليم بلدية حاسي زهانة ، يتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين ، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد من جنس ذكر 33 سنة في عين المكان وإصابة اخر بجروح متفاوتة من جنس أنثى اضافة الى اصابة طفلين 02 بصدمة .

حيث سخرت مصالحنا للعملية 01 شاحنة أول نجدة و 02 سيارة اسعاف و 10 أعوان بمختلف الرتب.