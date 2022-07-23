Sidi Bel Abbes compte ses morts حادث مرور مميت
Sidi Bel Abbes compte ses morts
Après le drame de l’accident de ce matin un deuxième désastre a eu lieu cet après-midi sur l’autoroute Est-Ouest causant la mort d’un passager.
حادث مرور مميت
تدخلت الوحدة الثانوية سيدي علي بوسيدي مدعومة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسيدي بلعباس مساء اليوم على الساعة 18و 08 د من أجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين سيدي بلعباس و تلمسان إقليم بلدية حاسي زهانة ، يتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين ، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص واحد من جنس ذكر 33 سنة في عين المكان وإصابة اخر بجروح متفاوتة من جنس أنثى اضافة الى اصابة طفلين 02 بصدمة .
حيث سخرت مصالحنا للعملية 01 شاحنة أول نجدة و 02 سيارة اسعاف و 10 أعوان بمختلف الرتب.
حادث مرور مميت الثاني
تدخلت الوحدة القطاعية تلموني مدعومة بوحدة القطاع نوالة بن موسى وكذا الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسيدي بلعباس صباح هذا اليوم 21/07/2022 على الساعة 05 و 28 دقيقة من أجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط بين بلديتي تلموني و بلعربي.
يتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و حافلة تعمل على خط حاسي مسعود – تلمسان ، حيث سجلنا و للأسف الشديد وفاة 08 لشخاص في عين المكان محصورين داخل السيارة كلهم من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 17 و 42 سنة
حيث سخرت مصالحنا للعملية 03 شاحنات نجدة و 06 سيارات اسعاف و 35 عون بمختلف الرتب ، و تمت تحت اشراف السيد المدير الولائي المقدم بريشي خالد .
حادث مرور مميت
تدخلت الوحدة القطاعية تلموني مدعومة بوحدة القطاع نوالة بن موسى وكذا الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسيدي بلعباس صباح هذا اليوم 21/07/2022 على الساعة 05 و 28 دقيقة من أجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط بين بلديتي تلموني و بلعربي.
يتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و حافلة تعمل على خط حاسي مسعود – تلمسان ، حيث سجلنا و للأسف الشديد وفاة 08 لشخاص في عين المكان محصورين داخل السيارة كلهم من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 17 و 42 سنة
حيث سخرت مصالحنا للعملية 03 شاحنات نجدة و 06 سيارات اسعاف و 35 عون بمختلف الرتب ، و تمت تحت اشراف السيد المدير الولائي المقدم بريشي خالد .
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