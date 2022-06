Sidi Bel Abbes : coup d’envoi des épreuves du baccalauréat de la session 2022.

Aujourd’hui le 12 juin 2022, le wali Limani Mustapha accompagné des autorités civiles et militaires a donné ce matin au lycée Boukhari Abdelkader le coup d’envoi des épreuves de baccalauréat de l’année scolaire 2021/2022 qui se dérouleront sur 5 jours (du 12 au 16 juin en cours).

Au total,11489 candidats à travers l’ensemble du territoire de la wilaya entre 4806 garçons et 6683 filles, répartis sur 44 centres d’examens dont 4205 candidats libres répartis sur 14 centres d’examens et 4 candidats aux besoins spécifiques ont été affectés dans deux centres au C.E.M. Zouaoui Kaddour et au lycée Abdelhamid Dar Aebid . Dans le même contexte les deux lycées El-Nadjah et Zaddour Mohamed Ibrahim ont été retenus comme centres de correction.

Par ailleurs un dispositif de prévention a été mis en place par la sureté de wilaya de Sidi Bel Abbes afin d’assurer une bonne couverture des épreuves du baccalauréat, plus de 1050 policiers de différents grades ont été mobilisés à travers les centres d’examens afin d’assurer la sécurité des candidats et encadreurs

O.Rayan