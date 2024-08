Sidi Bel Abbes: démantèlement d’un réseau de faussaires de billet de banque.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, à la veille de la célébration du 62 ème anniversaire de la police Algérienne le 22 juillet de chaque année , les services de police de la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbes ont mené une opération conjointe couronnée de succès, permettant le démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans la falsification de la monnaie nationale. Cette opération, fruit d’une parfaite coordination entre les différents services et d’une enquête minutieuse menée par la brigade économique et financière (BEF) sur une durée d’un mois, a permis l’arrestation de cinq individus âgés entre 35 et 50 ans. Deux d’entre eux résidaient à Sidi Bel Abbes, tandis que les trois autres étaient originaires de la wilaya de Tlemcen. Un sixième individu est en fuite, et le septième, identifié comme le chef de bande et de nationalité marocaine, est également activement recherché.

Selon les informations recueillies, les mis en cause, tous connus des services de police pour leurs antécédents judiciaires, faisaient l’objet de mandats de recherche. Lors de cette opération, les forces de l’ordre ont saisi une somme importante de faux billets de 2 000 DA, d’un montant total de 1 100 000 DA. Cette opération coup de poing s’inscrit dans la volonté des services de police de la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbes de lutter sans relâche contre la criminalité sous toutes ses formes, et en particulier contre la falsification de la monnaie nationale, qui porte atteinte à l’économie du pays et à la confiance des citoyens. La police nationale réitère son appel à la vigilance des citoyens et les invite à signaler tout fait suspect aux services de police les plus proches

Les membres du réseau ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal territorialement compétent placés en détention provisoire.

O.Rayan