Sidi Bel Abbés  la formation Professionnelle face au développement socio-économique. .

La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Sidi Bel Abbés lance le programme de formation vecteur du développement socio- économique.

Ce matin du 28 mars 2021, le wali de Sidi Bel Abbes en présence des autorités civiles et militaires a donné le coup d’envoi officiel de la rentrée professionnelle de la cession mars 2021 à partir du centre de formation spécialisé dans le domaine de l’agriculture du nom du chahid ZAGUOUG Mehadji de la commune de Caïd Belarbi , , ce lancement vise les 21 établissements de formation et de l’enseignement totalisant une capacité pédagogique théorique de 7124 postes de formation répartis comme suit : 1 Institut de formation et de l’enseignement professionnels (IFEP) 3 Instituts I.N.S.F.P. 13 C.F.P.A., 4 structures de formation et 12 établissements privés , l’ensemble recouvre un effectif global de 10698 dont 7945 nouveaux stagiaires ; cette cession dispose d’un nouveau programme pédagogique théorique et pratiques répartis par mode, type, et dispositif de formation diplomate résidentielle initiale, par apprentissage, en cours de soir et par passerelle, la seconde formation qualifiante initiale, en milieu rural, en milieu carcéral par cours de soir, et à la formation conventionnée , est également dédiée aux femmes au foyer , qui leur permet de s’enquérir des compétences et des connaissances pratiques dédiées aux nouvelles spécialités

Les structures du secteur disposent aussi d’un pensionnat comptant 1120 lits ainsi que la demi-pension au profit de 1650 stagiaires.

O.Rayan