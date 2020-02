Sidi Bel Abbés  L’appel à la grève générale des  communaux sera t’elle maintenue pour lundi.

Décidément Le syndicat communal de Sidi Bel Abbés a décidé de reprendre la grève à partir du lundi 10 Février 2020 puisque les revendications n’ont pas été approuvées par le maire, et ce malgré plusieurs tentatives de création de synergie basée sur une plate forme de travail, dans le sens de faire progresser les services de l’administration communale au sein de laquelle évolue l’employé l’objectif de créer un cadre de relation de travail confortable et permanent . En effet, cette démarche s’appuie sur 8 points revendiqués lors de la dernière séance de travail tenue au siège de A..P..C le 23 janvier 2020 pour atteindre ces objectifs.

Malheureusement la réunion attendue par les représentants des travailleurs et le maire n’a pas eu lieu comme convenu .

Selon le communiqué de la section syndicale communale du 03/02/1010 énumérant les 8 points les plus appréhendés que devaient débattre la section syndicale communale concerne les doléances récapitulées comme suite :

le délit d’une mauvaise gestion administrative et financière confirme le rémunération de plusieurs salaires douteux, marginalisation des cadres employés communaux et recrutements du personnel dans les postes clés, toutes les promotions du personnel sont gelées depuis 2017 , le droit aux allocations familiales gelées ce mois de janvier, octroie de prime de délégation de signature, la régularisation des employés mis en retraite, manque de moyen matériels sur l’ensemble des chantiers, et enfin le huitième point touche la situation de la non intégration des travailleurs du filet social.

