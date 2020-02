Stupéfiants: la police démantèle un réseau de narcotrafiquants à Sidi Bel Abbés

Agissant sur informations faisant état d’un réseau de trafiquant de drogue activant au niveau du tissu urbain de la ville, les éléments de la brigade des stupéfiants de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont diligenté une enquête qui a abouti par la neutralisation à un réseau de narcotrafiquants composé de trois individus âgés entre 26 et 33 en possession de trois kg de kif traité et de 33 comprimés hallucinogène à bord de deux véhicules de marques KIA Picanto et Hyundai a précisé notre source, la marchandise saisie était destinée à sa commercialisation illicite.

Les mis en cause ont été déférés devant le magistrat instructeur, prés du tribunal, de Sidi Bel Abbes qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, détention et commercialisation illicite de drogue.

Rayan