Tragédie à Sidi Bel Abbès : Un lycéen percuté mortellement par un camion.

Tragédie à Sidi Bel Abbés : Un lycéen percuté mortellement par un camion

L’insécurité routière frappe à nouveau, cette fois-ci en emportant un jeune de 13 ans.

Sidi Bel Abbés, ce jour du 15 décembre – Un drame a bouleversé la ville ce matin. Vers 7h43 mn , un adolescent de 13 ans, en route pour son lycée Belassri Boumédiène à bord de sa trottinette électrique, a été violemment percuté par un camion au niveau du faubourg Larbi Ben M’hidi, sur l’avenue Kheire Nbia.

Malgré l’intervention rapide des éléments de la protection civile n’ont pu que constater le décès du jeune lycéen sur place. Son corps a été transporté à la morgue du C.H.U Hassani Abdelkader pour les constatations d’usage.

Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique. Les premières investigations laissent penser que le choc a été d’une extrême violence. Les enquêteurs s’attacheront notamment à préciser les conditions de visibilité au moment des faits, la vitesse des véhicules impliqués, ainsi que le respect ou non du code de la route par les deux conducteurs.

Ce nouvel accident mortel vient une nouvelle fois rappeler l’importance cruciale de la prudence sur les routes, et ce pour tous les usagers. Les trottinettes électriques, bien que pratiques et écologiques, ne sont pas exemptes de risques, notamment lorsqu’elles sont utilisées sur la voie publique en partage avec des véhicules motorisés.

Les autorités locales civiles et militaires appellent ainsi à la plus grande vigilance de tous, tant les automobilistes que les utilisateurs de deux-roues. Le respect des limitations de vitesse, le port du casque, ainsi qu’une attention accrue aux piétons et aux autres usagers sont autant de gestes simples qui peuvent sauver des vies.

La disparition de ce jeune lycéen a suscité une vive émotion au sein du s et au-delà. Les proches de la victime sont inconsolables, tandis que les habitants de Sidi Bel Abbés expriment leur consternation face à ce drame.

O.Rayan

