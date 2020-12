U.N.F.A. de Sidi Bel Abbés s’investit aussi dans des campagnes  de dépistage de maladies graves.

U.N.F.A (Union Nationale de la Femme Algérienne) bureau de wilaya de Sidi Bel Abbés continue à progresser dans le domaine de la démocratie participative, après évaluation de son programme de sensibilisation du dépistage précoce et de lutte contre les cancers du sein supervisé par l’encadrement des professionnels médicaux du secteur de la sante publique de proximité (E.P.S.P) et les spécialistes du secteur privé sous le slogan Octobre Rose.

Plus qu’une simple cérémonie protocolaire au cours de laquelle ont été conviés les participants à ce programme ont toutefois été sensibles à l’hommage officiel qui leur est rendu , symboliquement suivi par la remise de cadeaux , l’évènement a été marqué par la présence des autorités de la wilaya , de Mme Noria Hafsi secrétaire générale de U.N.F.A , et Mme Palestine Abou Nasser représentante de la manufacture Beitjalapharma Palestine, à cette occasion le professeur gynécologue Boudriche Arrab n’a pas manqué d’animer cette solennité par une présentation visant la prévention sanitaire de la femme. d’autres campagnes de dépistage de l’utérus, du col et de la prostate sont au programme des activités de cette association

Comme le veut la tradition la cérémonie s’est clôturée par un repas convivial plein d’ambiance mais également de liesse à l’auberge (AL KHEIMA) .

O ;Rayan