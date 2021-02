U.N.F.A et AMAL EL YATIME  deux associations offrent des repas chauds aux malades.               

Deux associations U.N.F.A. et AMAL EL YATIM ont décidé d’offrir Plus de quarante repas chauds deux fois par semaines aux malades atteints du COVID 19 hospitalisés à l’E.P.H Dahmani Slimane de Sidi Djillali cette louable opération a été entamée la semaine écoulée « durera aussi longtemps que la crise l’exigera », les diététiciens veillent à ce que la nourriture réponde au besoins des patients selon la prescriptions des médecins chargés du suivie nutritionnels conseillés .

A adhéré aux deux associations le chef cuisinier Bouchikhi Hamidou un enfant de la ville autorisé a occuper la cuisine de l’hôpital pour préparer ses meilleurs plats de soupes et autres au malades , Hamidou jeune et dynamique s’est joint au personnel de l’établissement pour un travail de bénévolat collectif a crée une ambiance conviviale et chaleureuse, pour ainsi dire un repas parsemée par la Baraka destinée au malades.

Dans le cadre du mouvement de solidarité l’appel lancé aux bienfaiteurs de se rapprocher auprès des deux associations « UNFA et AMEL EL YATIME » qui mènent ces actions humanitaires .

O.Rayan