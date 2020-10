Une pensée pieuse pour la mémoire de notre regretté frere Ouired Boumédiène dit Ghaouti (1943-2017)

Il est difficile de croire que cela fait trois années, le 6 octobre 2017, tu nous a quitté à jamais notre cher et regretté frère, père, et grand père Hadj OUIRED Boumediene dit Ghaouti, laissant un vide incommensurable au sein de ta famille .

Je ne voulais pas laisser passer ce jour sans dire que : En cette date anniversaire de sa mort , La famille OUIRED, ses frères et sœur , son épouse, ses fils , ses petits enfants et ses belles –filles, demandent à tous ceux ou celles qui l’ont connu et apprécié ses valeurs humaines d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et qu’Allah tout puissant lui accorde sa sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis .

Repose en paix Allah Yarham amouatana.