Une première au siège de l’A.P.W de Sidi-Bel-Abbés des associations actives formulent leurs doléances d’intérêt général .

Une première au siège de l’A.P.W de S.B.A: des associations actives formulent leurs doléances d’intérêt général à la commission de santé et de l’environnement.

la salle de délibération du siège de l’A.P.W de Sidi Bel Abbès a abrité, en cette matinée du lundi 20 juillet 2020, pour la première fois, une rencontre entre la commission de santé et de l’environnement et des associations actives est ce, afin d’élaborer, en commun accord et après concertation, une feuille de route qui sera soumise à l’autorité de wilaya. Ont assisté à cette réunion marathon de 8 h, le président de la commission de santé Mr Hamdi Abderrahim,et son adjoint Mr Farhat, la chef de daira de Tessala, le directeur de l’environnement, le S.G de la daira de S.B.A, le représentant du l’ A.P.C de S.B.A et le P. A.P.C de Ain Trid, ainsi qu’un collectif d’associations environnementales

….. Au terme de cette concertation et ce large débat très constructif, plusieurs points ont été soulevés ayant relation avec l’environnement et qui seront soumis au chef de l’exécutif pour leur prise en charge future et en finir avec leurs récurrences, à savoir: 1- l’inventaire des espaces verts de la commune. 2- l’état et le devenir du lac de Sidi Mohamed Benali . 3- Le bosquet.

A noter lors de la clôture de cette rencontre de travail et de coordination, après un débat animé pour une meilleure gestion de l’environnement sanitaire et de santé publique afin de réduire les risques de contamination au coronavirus, a été décidé, qu’une opération de campagne de sensibilisation pour de collecte de peaux de moutons de AID AL ADHA sera lancée à partir de ce jour ainsi l’entreprise NADIF-COM sera chargée de fixer les points de collecte le jour J du sacrifice.

L’ordre du jour étant épuisé vers 16 h, après que toutes les questions ayant été examinées, Mr Hamdi Abderrahim a clôturé la séance de travail.

O.Rayan