Une visite éclair de la ministre de solidarité à sidi bel abbés

A l’occasion de la 30 ème journée internationale des personnes âgées, la ministre de la solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou a pris la décision officielle de se rendre à la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue d’assister à la cérémonie festive qui a associé en premier le contrat de mariage entre Khiari Ali âgé de 84 ans et une pensionnaire du foyer des personnes âgées, le deuxième événement celui de S. Kaddour vient de récupérer son père Abdelkader une fois ayant bénéficié d’un logement social ce dernier était lui aussi admis dans le même établissement (F.P.A) pendant plusieurs années, en ce sens Madame Kawtar a procédé à la remise de divers cadeaux aux deux invités d’honneur qui ont marqué les deux événements à l’échelle nationale alors que nous luttons contre les conséquences graves et disproportionnées que la pandémie de COVID-19 entraîne pour ces personnes dans le monde entier non seulement pour leur santé, mais aussi pour leurs droits et leur bien-être, cette célébration aidera à rassembler des experts du gouvernement, de la société civile, et des professionnels de la santé pour discuter des cinq objectifs stratégiques sur le vieillissement et la santé (2020-2030) intégrée dans les objectifs de développement durable (O.D.D), à l’horizon 2030, les questions de vieillissement recoupent en particulier l’objectif 3 qui vise à garantir que chaque être humain, quel que soit son âge, ait la possibilité de réaliser son plein potentiel dans la dignité et l’égalité ».

O.Rayan