Véritable élan de solidarité des Associations de l’Environnement,  El Hayat, de Benhamouda S3 et l’A.P.O.C.E.     

Parmi les associations environnementales qui fonctionnent, sans trop faire de bruit, mais chez qui les solutions sont concrètes pour faire asseoir le durable, avec pour thème « l’action solidaire, sans relâche pour une wilaya respectueuse de son environnement! », nous citerons l’association « El Hayat » sous la présidence de Mr Belhadj Shamseddine, l’association Environnementale de Benhamouda S3 par Mr Ouired Abbes. Ainsi, qui fidèles à leur plan de charge et en application des recommandations émises par leur direction de wilaya de tutelle, afin de contribuer à la campagne de sensibilisation et accompagner à ce que une batterie de mesures préventives urgentes, soit appliquée, pour contrer l’épidémie du Coronavirus.

Ainsi en partenariat avec le bureau de wilaya « d’APOCE », ils ont pesé sur les « actions urgentes », pour faire face à la crise sanitaire, en s’engageant à désinfecter les locaux de plusieurs administrations, dont la banque du sang, la DMI, la direction d’Algérie Télécom, 15 bureaux de poste, plusieurs axes de benhamouda, son marché de proximité, Nadifcom et son parc auto. Comme, les citoyens furent sensibilisés, pour effectuer le nettoyage de leur proximité et le blanchiment des bordures de trottoir et arbres, le curage des avaloirs et diverses opérations d’embellissement et de reboisement. Egalement ces associations environnementales précitées en collaboration avec l’APOCE, ont accompagné les éléments de la sûreté dans les opérations de sensibilisation des commerçants, pour appliquer les mesures barrières et de distanciation sociale et les différentes questions liées aux modes de prévention de cette pandémie.

L’opération d’aseptisation des locaux administratifs à grande fréquentation populaire, demeurent leur inquiétudes, jusqu’à l’amélioration de la situation, comme ils tiennent a maintenir l’action de nettoyages et de conscientisation en y associant les citoyens.

Leur désir est d’effectuer une opération de désinfection, au sein du « Pavillon du COVID-19 – coté Tri, en soutient et accompagnement de la mission des soignants.

A cet effet ils sollicitent l’autorisation de la Direction de la santé de wilaya et l’appui de la commission de santé de l’A.P.W, pour s’engager dans cette opération.

Par K.Benkhelouf