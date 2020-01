Workshop sur l’élaboration d’un plan d’action national stratégique en recherche  et innovation  dans  le domaine  de la microélectronique le 25 et le 26 Janvier 2020 à l’université  Djilali Liabès.

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise un workshop consacré à l’élaboration d’un plan d’action national stratégique sur la microélectronique en vue de concrétiser les multiples possibilités d’application à court et à long terme et d’appliquer ses engagements en la matière.Pour l’organisation de ce workshop, les compétences scientifiques exerçant en Algérie et à l’étranger ainsi que les professionnels seront mobilisés pour élaborer des actions de ce plan en vue du renforcement des capacités nationales en matière de recherche scientifique et d’innovation dans les domaines de la conception de circuits intégrés, de systèmes électroniques, de microsystèmes électromécaniques et de la photonique sur silicium.

Le workshop sera articulé autour de quatre ateliers de travail axés respectivement sur la formation en microélectronique, sur les axes et thèmes de recherche porteurs basés sur la conception, sur les infrastructures et plateformes de conception et de test, sur le transfert de technologie et la création de start-ups innovants.

Ces ateliers seront précédés par des conférences plénières abordant les grands enjeux du marché du secteur de la microélectronique et les perspectives du développement national

Les principaux objectifs du Workshop sont les suivants :

. Identification des enjeux de la microélectronique et ses dérivés, et réflexion interdisciplinaire approfondie sur les domaines en question et leur application.

. Etat des lieux sur la recherche scientifique et développement technologique en matière de microélectronique (potentiel et production scientifique, infrastructure, entités de recherche…..).

. Enjeux d’une formation qualifiée en microélectronique (formation post-graduée).

. Infrastructures et logistique associée au développement de la filière microélectronique.

.Présentation des grands aspects de la stratégie et la méthodologie d’élaboration du plan d’action opérationnel.

. Promotion de la coopération scientifique.

. Présentation de cas de réussite « Success stories ».

La cérémonie d’ouverture annoncée par le directeur général de la recherche scientifique et du Développement Technologique DGRSDT le professeur Hafid AOURAG S’exprimant à cette occasion devant plus de 129 chercheurs algériens ainsi que des chercheurs algériens venus de l’étranger participer à cette rencontre nationale, a annoncé dans son intervention « Mesdames et messieurs aujourd’hui nous sommes dans un carrefour, soit nous évoluons vers l’innovation et le développement technologique, la recherche académique a atteint ses limites, nous avons atteint des masses critiques de chercheurs et d’ enseignants notre positionnement à l’échelle continentale et internationale a atteint des niveaux appréciables en terme de recherche académique il le faut justement, aujourd’hui que nous puissions transformer cette recherche académique en une recherche utile , une recherche qui peut produire de la valeur ajoutée pour le pays et aujourd’hui nous allons pas dans une industrie industrialisant mais il faut peut être réfléchir à une industrie de service qui peut donner l’opportunité à chaque étudiant d’être un entrepreneur qu’il puisse créer son propre avenir , qu’il puisse créer son propre business et donc là nous avons deux voies, soit du spin-up du milieu estudiantin soit spylup du domaine de la recherche et la microélectronique c’est un domaine ‘d’intelligence avec qui va être de plus en plus demandeur de créativité, d’intelligence avec l’arrivée de la 5 G , de l’internet des objets, de l’intelligence artificielle .

Il y a une forte demande et la demande sera de plus en plus forte dans le domaine de la créativité, du développement de la microélectronique, elle sera incontournable on la trouvera dans tous les pays , nous avons des compétences, nous avons un savoir, nous avons un savoir faire donc il faut le mettre à la disposition de cette jeunesse pour que l’Algérie de demain sera l’Algérie exportateur d’intelligence et de services. »

O.Rayan