COMMUNIQUÉ : Soutenances de thèses entièrement à Distances à l’ U.D.L. Sidi Bel Abbés

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Djillali Liabes – Sidi Bel Abbés جامعة جيلالي ليابس – سيدي بلعباس

Communiqué de PRESSE

SOUTENANCES DE THÈSE ENTIÈREMENT À DISTANCE À L’U.D.L de Sidi Bel Abbes

Malgré des conditions d’études et d’évaluation rendues compliquées par la crise sanitaire, les doctorants de l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbés continuent de soutenir leurs thèses, avec la touche particulière de visioconférence.

C’est donc dans un contexte actuel bien particulier, soit avec un accès limité aux établissements universitaires par mesure de prévention contre la propagation de la COVID-19, que se sont déroulées les soutenances de thèses de doctorat de Belkhira Sid Ahmed Hichame et Aouiz Amir Abdelkader via visioconférences, le 08 et 10 juin derniers. Ainsi, c’est entièrement à distance que les doctorants ont pu présenter, aux dates prévues et devant tous les membres des jurys, leurs projets de recherche, tout en respectant les mesures de prévention requises. Une première expérience pour l’Université Djillali Liabès (U.D;L), qui par ailleurs aspire à la reprise des activités d’enseignement en mode présentiel dès la maîtrise de l’actuelle pandémie.

Liens des soutenances :

https://www.youtube.com/watch?v=7MGOXH0nask

https://www.youtube.com/watch?v=pZULr7Qyw0s

Prof. Merahi Bouziani

Vice-recteur chargé de la post-graduation et de la recherche de l’UDL