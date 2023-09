visite inopinée du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun, à Sidi Bel Abbes

La visite inopinée du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun, à Sidi Bel Abbés aujourd’hui, mercredi 16 août 2023, et précisément s’est rendu à l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE).pour une visite d’inspection et de travail. La visite de Mr Ali Aoun intervient dans le cadre d’une nouvelle dynamique de production, notamment de s’enquérir de la situation dans le but d’impulser nouvelle relance économique et sociale; d’ailleurs le ministre n’a pas manqué de sillonner les laboratoires , les ateliers et d’observer le fonctionnent de leurs chaines de montage et les capacités de production .

Accompagné du chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbes et du représentant de l’assemblée populaire de wilaya, le ministre a tenu une rencontre avec les cadres de cette institution économique, en présence des représentants des branches syndicales ainsi que Bien., il a considéré les problèmes soulevés par les représentants des travailleurs comme des problèmes superficiels et des problèmes liés à la gestion, et les cadres de l’entreprise peuvent facilement les contrôler, soulignant que l’État algérien n’abandonnera pas ses usines. lancer une étude précise pour recenser tous les besoins du complexe industriel ENIE pour atteindre les objectifs fixés.

Pour rappel, l’entreprise fournira environ 40 000 cartes électroniques intelligentes aux élèves du primaire de la de Sidi Bel Abbas pour la prochaine rentrée scolaire.

Notons que le ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique s’attaque au traitement des dossiers lourds après SAIDAL puis ENIEM c’est au tour de ENIE de Sidi Bel Abbes.

O.Rayan